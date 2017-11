Robert Mugabe avsatt som partileder 

Sentralstyret i ZANU-PF besluttet i et krisemøte søndag å erstatte den autoritære 93-åringen med Emmerson Mnangagwa, som fikk sparken av Mugabe som visepresident tidligere i uka.

Mnangagwa ble også utpekt som partiets kandidat til presidentvalget som etter planen skal holdes neste år.

Et samlet parti stilte seg bak kravet om Mugabes avgang, og det samme gjorde krigsveteranene som lørdag arrangerte en massemønstring i Harare med krav om presidentens avgang.

Ungdomspartiet i ZANU-PF, som har vært sterke støttespillere for Mugabe, sluttet også opp om kravet søndag, og jubelen var derfor stor da sentralstyret kastet både presidenten og kona hans ut av partiet.

Må forstå

– Jeg håper Mugabe forstår at han må levere sin avskjedssøknad og trekke seg, sa krigsveteranenes leder Chris Mutsvangwa.

Sentralstyret besluttet søndag å gi Mugabe frist til mandag klokka 12 med å gå av og truer med å stille ham for riksrett dersom han ikke går med på dette.

ZANU-PFs beslutning om å ekskludere Mugabe og kona fra partiet kom ikke som noen stor overraskelse. Det gjorde heller ikke beslutningen om å erstatte ham med Mnangagwa.

Husarrest

Regjeringshæren i Zimbabwe grep onsdag makten og satte Mugabe i husarrest, men nekter for at det var snakk om et militærkupp. Forsøk på å overtale presidenten til å trekke seg, har imidlertid ikke ført fram.

– Han og kona Grace er villige til å dø for det som er riktig og har ingen planer om å gå av for å legitimere denne ukas militærkupp, sa Mugabes nevø Patrick Zhuwao til Reuters lørdag.

Zimbabwes forsvarssjef Constantino Chiwenga skal i løpet av søndagen ha et nytt møte med Mugabe.

Et land i ruiner

Mugabe har styrt Zimbabwe de siste 37 årene og etterlater seg et land der 72 prosent av befolkningen ifølge Verdensbanken nå lever i fattigdom.

Arbeidsledigheten i Zimbabwe er ifølge fagforeninger på over 90 prosent, og den gjennomsnittlige levealderen er ifølge FN på 59 år.

Selv håpet Mugabe trolig å bli etterfulgt av sin 41 år yngre kone Grace, som har hatt støtte i kvinnebevegelsen innen ZANU-PF, men ingen støtte i hæren.

«Krokodillen»

Emmerson Mnangagwa er med sine 75 år heller ingen ungdom og har både lang fartstid og et til dels dårlig rykte.

I likhet med Mugabe deltok han i frigjøringskrigen mot den britiske kolonimakten og fikk militær trening i Kina og Egypt.

Etter uavhengigheten i 1980 fikk han jobben med å slå ned politisk opposisjon, og han har opp gjennom årene hatt en rekke sentrale stillinger.

I 2008 ble han igjen sjef for sikkerhetsstyrkene og fikk tilnavnet «Krokodillen» for sin nådeløse jakt på opposisjonelle og andre regimekritikere.

Da Mugabe tidligere i uka sparket Mnangagwa som visepresident for å rydde vei for kona Grace, rant begeret over for generalene.