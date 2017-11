Regjeringspartiet avgjør Mugabes skjebne

Ungdomspartiet har vært sterke støttespillere for Mugabe, men mener nå at «den aldrende statsmannen» bør tre til side.

Grace Mugabe må også gå av som leder for kvinnebevegelsen i ZANU-PF, heter det videre i en uttalelse.

Alle de ti provinslagene i ZANU-PF har stilt seg bak kravet om den 93 år gamle presidentens avgang, og sentralstyret ventes å følge opp dette i løpet av søndagen.

Emmerson Mnangagwa, som fikk sparken som visepresident av Mugabe i forrige uke, blir trolig utnevnt til midlertidig leder.

Regjeringshæren i Zimbabwe grep onsdag makten og satte Mugabe i husarrest, men nekter for at det var snakk om et militærkupp. Forsøk på å overtale presidenten til å trekke seg, har imidlertid ikke ført fram.

– Han og kona Grace er villige til å dø for det som er riktig og har ingen planer om å gå av for å legitimere denne ukas militærkupp, sa Mugabes nevø Patrick Zhuwao til Reuters lørdag.

Zimbabwes forsvarssjef Constantino Chiwenga skal i løpet av søndagen ha et nytt møte med Mugabe.

