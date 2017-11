Russisk veto mot videre Syria-gransking 

Forslaget ble fremmet av Japan, og ville ha forlenget etterforskning av gassangrepet i Syria i april med 30 dager.

Japanerne la fram forslaget like etter at Russland la ned veto mot et amerikansk resolusjonsforslag om å forlenge mandatet til Joint Investigative Mechanism (JIM), en gruppe etterforskere fra FN og Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) med ett år.

Forslaget fra japanerne kunne ha gitt rom for forhandlinger og tid til eventuelt å komme fram til et kompromiss, slik at granskingsutvalget hadde kunnet fortsette arbeidet med å finne ut hvem som sto bak gassangrepene i Syria 4. april i år.

Rundt 80 mennesker, blant dem over 30 barn, ble drept i angrepet.

FN-granskere har tidligere konkludert med at det ble brukt saringass i angrepet og at gassen kom fra en av regimets bomber. Både den syriske regjeringen og Russland har hevdet av saringassen må ha vært lagret på bakken og lekket ut da regimet bombet området.

