USA vil se en ny era i Zimbabwe

Uttalelsen kan tolkes som en oppfordring til president Robert Mugabe om å gå av, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Regjeringshæren i Zimbabwe grep makten tirsdag kveld og satte den 93 år gamle presidenten i husarrest, men nekter for at det er snakk om et militærkupp.

Donald Yamamoto, som er regionansvarlig for Afrika i USAs utenriksdepartement, omtalte situasjonen i landet som «veldig flytende». Kommentaren kom i forbindelse med et møte med representanter fra Den afrikanske union (AU) i Washington torsdag.

Yamamoto sa også at USA vil vurderer å heve noen av sanksjonene mot Zimbabwe dersom landet begynner å vedta politiske og økonomiske reformer.

– Vår posisjon har alltid vært at dersom de jobber for konstitusjonelle, økonomiske og politiske reformer, og ivareta det politiske området og menneskerettighetene, kan vi starte en dialog om å heve sanksjoner, sa han.

(©NTB)