Iran anklager Frankrike for å nøre opp under Midtøsten-kriser

Under et besøk i Saudi-Arabia torsdag sa Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian at Iran har «hegemoniske» ambisjoner i regionen. Utenriksdepartementet i Teheran reagerer kraftig.

– Dessverre later det til at Frankrike har en tendensiøs og partisk tilnærming til krisene i regionen. Denne tilnærmingen, enten den er bevisst eller ikke, bidrar selv til å forvandle potensielle kriser til virkelige, sier talsmann Bahram Ghassemi i utenriksdepartementet fredag.

Le Drian var i Saudi-Arabia i forbindelse med krisen som ble utløst da Libanons statsminister Saad Hariri, en sterk kritiker av Iran, overraskende kunngjorde sin avgang under et besøk i den saudiarabiske hovedstaden.

Frankrike har i likhet med Storbritannia og Tyskland omfavnet atomavtalen som endte sanksjonsregimet mot Iran, og som USA har truet med å skrote.

