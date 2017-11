IMFs tidligere sjef bedrageritiltalt i Spania

68 år gamle Rato er medlem av statsminister Mariano Rajoys konservative parti PP og var spansk økonomiminister fra 1996 til 2004 da han overtok som leder av IMF.

Da tiden som IMF-sjef var over, ble Rato først sjef for den spanske banken Caja Madrid og deretter for Bankia.

I februar ble Rato dømt til 4,5 års fengsel etter å ha blitt funnet skyldig i underslag under tiden som sjef for de to bankene. Nå er det tatt ut nok en tiltale mot ham.

Tiltalen er knyttet til børsnoteringen av Bankia i 2011. Rato anklages for å ha pyntet på bankens regnskap, og bare ett år etter børsnoteringen måtte den spanske stat gripe inn for å redde banken. Titusenvis av spanske småsparere hadde mistet innskuddene sine.

Tiltalen mot Rato lyder nå på bedrageri og strafferammen er på fem års fengsel.

