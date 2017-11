Fire omkom da småfly og helikopter kolliderte i England

Ulykken skjedde fredag i Aylesbury nordvest for London da et toseters Cessna-fly kolliderte med et helikopter. Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent, men den britiske havarikommisjonen etterforsker hendelsen.

Både flyet og helikopteret tilhører Wycombe Air Park. Det ligger en militærbase i nærheten, men en talsmann for basen sier at ingen av luftfartøyene har militær tilknytning.

Ulykken skjedde i nærheten av Waddesdon Manor, et gods som er en stor turistattraksjon i Storbritannia. Bygningen har vært brukt som kulisse i filmer som «The Queen» og populære TV-serier som «Sherlock» og «The Crown».

