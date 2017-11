FN: Rohingyaene bruker stadig mer desperate fluktmetoder 

De sist ankomne flyktningene har fortalt at de har ventet i over en måned under desperate forhold ved kysten av Myanmar, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

– Ettersom de ikke kan betale for overfarten, bygger flyktninger flåter fra det de måtte få tak i, som regel bambusstenger og tomme bensinkanner som bindes sammen med tau og dekkes av plast, sa UNHCRs talsmann William Spindler på en pressekonferanse i Genève fredag.

Overfarten tar om lag fire timer.

Over 100 rohingyaer har siden 25. august druknet på vei til Bangladesh etter at de har flyktet fra en omfattende militæroperasjon mot rohingya-bebodde områder i Myanmar.

Ifølge UNHCR blir flyktningleirene i Bangladesh stadig mer overfylte og risikoen for både sykdom, brann og ikke minst seksuelle overgrep øker, til tross for forsøk på å gi flyktningene mer hjelp.

FN anslår at om lag 620.000 rohingya-muslimer har flyktet til Bangladesh siden 25. august. Det er stort behov for flere landområder der flyktningene både kan få tak over hodet og tilgang til rennende vann, toaletter, utdeling av mat og trygge steder for kvinner og unge jenter, ifølge Spindler.

