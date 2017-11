Robert Mugabe nekter å gå av

Regjeringshæren i Zimbabwe grep makten tirsdag kveld, satte den 93 år gamle presidenten i husarrest, men nekter for at det er snakk om et militærkupp.

– De møttes i dag. Han nektet å gå av. Jeg tror han forsøker å kjøpe seg tid, sier en kilde med kjennskap til torsdagens møte mellom Mugabe og forsvarsledelsen.

Den regjeringskontrollerte avisen The Herald trykket et bilde av møtet, der Mugabe sitter i samtale med blant andre forsvarssjef Constantino Chiwenga.

Krever nyvalg

Opposisjonslederen Morgan Tsvangirai, som brøt med regjeringspartiet ZANU-PF på 1990-tallet, slutter ikke uventet opp om generalenes krav og krever reformer og nyvalg.

Over 100 grupper og organisasjoner fra sivilsamfunnet oppfordrer også Mugabe til å tre til side, men de ber samtidig landets militære om å respektere grunnloven.

Sør-Afrikas president Jacob Zuma, som er kjent som en nær alliert av Mugabe, hevdet torsdag at en løsning på krisen i Zimbabwe kan ventes i løpet av kort tid. Han viste til at det nå pågår forhandlinger mellom Mugabe og generalene.

Den katolske kirke er også en del av forhandlingene, representert ved Mugabes faste sjelesørger, presten Fidelis Mukonori. Han kan også sees på bildet fra torsdagens møte.

SADC og AU

Den afrikanske unionen (AU) og Samarbeidsorganet for det sørlige Afrika (SADC), der Zuma er leder, er også på banen. Torsdag møttes utsendinger fra SADC-landene i Botswana for å diskutere utviklingen i Zimbabwe,

Zuma har hittil ikke betegnet maktovertakelsen i Zimbabwe som et kupp, vel vitende om at SADC ikke anerkjenner regjeringsskifter som følge militærkupp.

Det samme er tilfellet med AU, men unionens leder Alpha Conde har gjort det helt klart at krisen i Zimbabwes grunnlov må respekteres, at konflikten i regjeringspartiet ZANU-PF må løses politisk og at de militære må holde seg utenfor.

Arvefølge

Den allmenne oppfatningen etter de siste dagers hendelser i Zimbabwe er at de militære grep inn for å sikre arvefølgen og hindre at Mugabe ryddet vei for kona Grace som etterfølger.

Grace Mugabe har lenge vært på kant med generalene i landet. Ifølge ryktene har førstedamen flyktet til Namibia, men dette avviser landets utenriksminister Netumbo Nandi-Ndaitwah overfor den namibiske avisen New Era.

Krokodillen

Det er heller ikke kjent hvor generalenes favoritt, tidligere visepresident Emmerson Mnangagwa, befinner seg.

75 år gamle Mnangagwa, som har fått kallenavnet «krokodillen» på grunn av sin hensynsløse framferd, blant annet som sikkerhetsminister, regnes som Zimbabwes rikeste mann.

I forrige uke sparket Mugabe ham som visepresident og kastet ham ut av ZANU-PF, noe som tilsynelatende var årsaken til at de militære grep makten.

Chiwenga truet mandag med at hæren «ikke ville nøle med å gripe inn» for å få en slutt på «narrestrekene», noe som også skjedde et drøyt døgn senere.

«Frihetens forpost»

Robert Mugabe har styrt Zimbabwe med stadig hardere hånd siden 1980, etter å ha ledet frigjøringskampen mot kolonimakten Storbritannia.

Regimet hadde det første tiårene en høy stjerne hos giverland som Norge, som i løpet av Mugabes regjeringstid har bidratt med over 4 milliarder kroner til landet, rundt 750 millioner øremerket støtte til «godt styresett».

Det daværende Departementet for utviklingshjelp ga på 1980-tallet ut et informasjonshefte med tittelen «Zimbabwe – Frihetens forpost», men det er verken frihet eller godt styresett som har preget de siste tiårene under Mugabe.

(©NTB)