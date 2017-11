Representantenes hus vedtok skattereform i USA

Reformen vil senke skatten både for bedrifter og velstående amerikanere, noe som har vært en kampsak for president Donald Trump og Republikanerne.

Ifølge The New York Times dreier det seg om skattekutt til en samlet verdi av nærmere 1.500 milliarder dollar, rundt 12.000 milliarder kroner, over en tiårsperiode.

Forslaget legger opp til å kutte selskapsskatten fra 35 til 20 prosent, reduserer antallet skatteklasser fra sju til fire, bringe USAs skattesystem mer på linje med det som er vanlig i andre land, og fjerne en rekke fradragsordninger.

– Plyndrer middelklassen

Skattereformen ble vedtatt med 227 mot 205 stemmer i Representantenes hus, etter at Trump selv hadde troppet opp i Kongressen og bedt om støtte.

13 republikanere stemte imot, og ingen demokrater stemte for reformen, som fortsatt vil møte store hindre.

– Republikanerne har lagt fram et forslag som plyndrer middelklassen for å fylle lommene til de rikeste, og som sikrer skattekutt for selskap som flytter arbeidsplasser ut av Amerika, sier Demokratenes mindretallsleder i Representantenes hus, Nancy Pelosi.

Lang vei fram

Senatet i Kongressen behandler nå sin egen versjon av skattereformen, og denne versjonen er på flere områder helt annerledes enn den Representantenes hus nå har vedtatt.

Dersom Senatet eventuelt blir enige om en versjon, må de to utkastene samordnes og veien fram kan bli lang. Den endelige versjonen må til slutt legges fram for Trump og godkjennes av ham.

Frykter reprise

Republikanerne i Kongressen er under sterkt press fra Trump, som ennå ikke har lyktes med å lose én eneste stor reform gjennom Kongressen. Dette til tross for at presidentens parti har flertall i begge kamre.

Republikanernes frykt er at Trumps skattereform skal lide samme skjebne som helsereformen, som ble vedtatt i Representantenes hus i mai, men som senere ble torpedert av Senatet.

