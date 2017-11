Libanons avgåtte statsminister Saad Hariri har sagt ja til Frankrike-besøk

Onsdag inviterte Frankrikes president Hariri og hans familie til å komme på besøk til Frankrike. Macrons hensikt med besøket er å dempe spenningene i Libanon og motbevise ryktene om at Hariri holdes som fange i Saudi-Arabia.

En ikke-navngitt kilde fra Macrons kontor opplyste torsdag at Hariri ventes å ankomme landet i løpet av de kommende dagene.

Den franske utenriksministeren Jean-Yves Le Drian er torsdag i Saudi-Arabia for å møte Hariri og Saudi-Arabias konge og kronprins.

Kunngjøringen om Hariris avgang for snart to uker siden kom mens han var på besøk i Saudi-Arabia, der han fortsatt oppholder seg. I etterkant har ryktene svirret om at Saudi-Arabia i virkeligheten holder ham som fange. Hariri har selv avkreftet disse ryktene.

Libanons president Michel Aoun har krevd at Hariri kommer tilbake til Libanon før han vil akseptere hans avgang. Han har også sagt at han anser at Hariri er pågrepet i Saudi-Arabia så lenge han ikke kommer hjem.

