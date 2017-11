Kambodsjas høyesterett oppløser opposisjonspartiet

I tillegg er 118 av CNRPs politikere utestengt fra politisk virke i fem år. Myndighetene anklager landets største opposisjonsparti CNRP for å ha planlagt statskupp. Dommen kan ikke oppheves.

– Dette er en åpenlys utøvelse av politisk undertrykking, sier James Gomez, Amnesty Internationals direktør i Sørøst-Asia.

– Det viser hvordan domstolene i Kambodsja brukes som en brikke av Sen Hun for å tie opposisjonen. Dommen er et resultat av flere måneder med trusler og undertrykkelse, sier han.

– Politisk motivert

I forkant av valget i Kambodsja i 2018 er den autoritære statsministeren Hun Sen anklaget for å svekke opposisjonen i landet. Torsdagens dom fra kambodsjansk høyesterett ses på som det nyeste autoritære trekket fra Hun Sen, og gjør det enklere for ham å beholde makten i mange år framover.

CNRP nekter for å ha planlagt et statskupp og mener dommen er politisk motivert. Dommen kommer fra høyesterettsdommer Dith Munty, som også er et høytstående medlem av regjeringspartiet til Hun Sen.

– Hun Sen vil ha et valg der han slipper å bli utfordret av en opposisjon, sier Phil Robertson, assisterende direktør i Human Rights Watch i Asia.

Autoritær utvikling

Hun Sen har vært statsminister i landet i 32 år, men har de siste årene mistet popularitet. I valget i 2013 ble han sterkt utfordret av den daværende lederen i CNRP, Sam Rainsy. Etter en knapp valgseier til Hun Sen, ble det utstedt en arrestordre mot Rainsy, som siden har levd i politisk eksil.

I september i år ble opposisjonslederen Kem Sokha pågrepet og fengslet for «forræderi». Siden har 20 av CRNPs politikere flyktet fra landet etter trusler om pågripelser. En av dem er CNRPs visepresident Mu Sochau, som uttaler at kampen om demokrati ikke er over.

– I våre hjerter, i våre sinn og i våre sjeler, vil vi fortsette å kjempe for demokratiet. Den kampen vil aldri ende, sier Sochau.

