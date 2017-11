Flere drept i selvmordsangrep i Nigeria

Ingen har så langt påtatt seg ansvaret for angrepet, som ble utført av fire selvmordsbombere klokken 18 lokal tid. Lokalt politi mistenker at den ytterliggående islamistgruppa Boko Haram står bak.

Ifølge polititalsmann Victor Isukwu var det to menn og to kvinner som sprengte seg i folkemengder i forstaden Muna Gari. Han opplyser at de fire selvmordsbomberne døde i angrepene.

Blant de drepte var en gravid kvinne og hennes barn.

Maiduguri er hovedstad i delstaten Borno og er den byen i Nigeria som er hardest rammet av angrep fra jihadister. Siden 2009 har Boko Haram drept flere enn 20.000 personer i forsøk på å etablere en islamsk stat i området.

