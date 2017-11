Zimbabwes regjeringsparti sier Mugabe er pågrepet

Regjeringspartiet skriver at pågripelsen har skjedd under en «blodløs overgang», ifølge BBC.

Militæret avviser at det er snakk om et kupp, men har bekreftet at Mugabe og hans familie er i deres varetekt og at de er i god behold.

Soldater var onsdag morgen utplassert ved nasjonalforsamlingen i Harare, og soldater har også entret TV-huset i hovedstaden.

Mugabe har styrt Zimbabwe siden frigjøringen fra kolonimakten Storbritannia i 1980. Militæret har fram til nå vært hans fremste støttespiller.