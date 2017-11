Trump skryter av et sterkere USA etter Asia-tur

– Dette har vært den lengste reisen av en amerikansk president i Asia på over 25 år. Alle stedene jeg har vært har tatt varmt imot meg med åpenhet og respekt, sa presidenten under en tale i Det hvite hus onsdag.

Trump har besøkt fem asiatiske land under turen og avsluttet den tirsdag på Filippinene.

Han framholder at han representerte et sterkt og selvsikkert Amerika, og at han under turene sine har jobbet for å fremme amerikansk framgang og lederskap.

Han sier at mottakelsen i de asiatiske landene er et bevis på at han har lyktes i dette.

– Det var et bevis på USAs fornyede selvtillit og at vår posisjon i verdenssamfunnet aldri har vært sterkere.

– Når vi har tro på oss selv, vår styrke, vårt flagg, vår historie, våre verdier, får andre nasjoner tro på oss, fortsatte Trump.

(©NTB)