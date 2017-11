Militæret i Zimbabwe avviser kupp

Et vitne som bor i nærheten av Mugabes hjem i forstaden Borrowdale, sier til nyhetsbyrået AFP at vedkommende hørte mellom 30 og 40 skudd bli avfyrt like etter klokken 2 natt til onsdag.

Et par timer tidligere meldte flere medier at det var hørt tre eksplosjoner i hovedstaden Harare, i nærheten av Universitetet i Zimbabwe.

I den TV-overførte talen opplyser militæret at president Robert Mugabe Mugabe er trygg.

Militærkupp

Tirsdag kveld begynte rykter om et mulig militærkupp å svirre etter at det ble observert en kolonne med stridsvogner og andre militære kjøretøy i utkanten av Harare. Kolonnen var på vei mot en militærforlegning og kom langs en vei der det rett nok er mye militær trafikk, men utløste likevel frykt for et kupp.

Situasjonen i landet er spent etter at forsvarssjefen truet med å gripe inn mot landets 93 år gamle president. Bakteppet er at Mugabe i forrige uke avsatte visepresident Emmerson Mnangagwa og kastet ham ut av regjeringspartiet ZANU-PF.

Heksekunst

Mugabe anklaget 75 år gamle Mnangagwa for å planlegge en maktovertakelse, blant annet ved hjelp av heksekunst. Mnangagwa regnes som Zimbabwes rikeste mann og nyter stor støtte fra de militære, noe Mugabe rett nok også har gjort opp gjennom årene.

– Vi må minne dem som står bak de pågående forræderske narrestrekene, om at militæret ikke kommer til å nøle med å gripe inn i saker som angår beskyttelsen av vår revolusjon, sa forsvarssjef Constantino Chiwenga mandag.

Soldater har tatt over TV-kanal

Natt til onsdag skal også flere soldater ha tatt seg inn i lokalene til Zimbabwes statlige kringkaster ZBC, melder Reuters. Noen av de ansatte skal ha blitt mishandlet, opplyser to ansatte og en menneskerettighetsaktivist til nyhetsbyrået.

Soldatene skal ha sagt at de kun var kommet for å sørge for beskyttelse, og at de ansatte ikke trengte å uroe seg.

Stenger ambassade

Den amerikanske ambassaden i Harare opplyser at de holder stengt for publikum onsdag og vil ha redusert bemanning.

På grunn av den politisk ustabile situasjonen oppfordrer både den amerikanske og britiske ambassaden deres statsborgere som oppholder seg i Zimbabwe, til å holde seg på et trygt sted til de får nærmere beskjed.

