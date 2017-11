Trudeau: Duterte var «mottakelig»

Trudeau tok også opp spørsmål rundt alle som har mistet livet i Dutertes krig mot narkotika. Den canadiske presidenten sier han opplevde at Duterte var «mottakelig» for kommentarene.

En rekke menneskerettighetsorganisasjoner har oppfordret toppledere som er på plass på ASEAN-toppmøtet på Filippinene om å ta opp disse temaene med presidenten.

Både før og etter Duterte ble valgt til president i juni i fjor, har han oppfordret til drap på narkotikalangere og rusmisbrukere.

– Hvis dere kjenner til noen narkomane, kjør i vei, drep dem selv, sa presidenten under et besøk i et slumområde i Manila noen timer etter at han ble tatt i ed.

Politiet på Filippinene oppgir selv at de ha drept over 3.000 mennesker i kampen mot narkotika som Duterte har igangsatt. Menneskerettsorganisasjonen CHR mener det virkelige tallet er minst 12.000. 54 av disse skal ha vært barn.

(©NTB)