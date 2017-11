Syria-farer mister sitt danske statsborgerskap

I tillegg til å bli utvist fra Danmark er dansk-tyrkiske Enes Ciftci (25) dømt til seks års fengsel. Avgjørelsen ble tatt i dansk Høyesterett tirsdag etter at en tidligere dom fra lagmannsretten ble anket. Høyesterett har nå stadfestet dommen.

Ciftci ble dømt for å ha brutt den danske terrorloven etter at han i 2013 reiste to ganger til Syria for å slutte seg til IS. Han har også forsøkt å støtte den ytterliggående islamistgruppa med 20.000 danske kroner, og han har uttrykt støtte til terrorangrepet i København i februar 2015, der to personer ble drept.

Mannens forsvarer har i retten argumentert for at Ciftci ikke har noen tilknytning til Tyrkia, men dommerne har pekt på at han har vært på ferie der, og at han i 2013 var i Tyrkia for å feste i forbindelse med at han forlovet seg med en kvinne med tyrkiske røtter.

Avgjørelsen kan få betydning for andre lignende straffesaker mot personer som har sluttet seg til IS. I tre andre saker der de tiltalte har dobbelt statsborgerskap, har påtalemyndigheten krevd at de fratas sitt danske statsborgerskap.

Tidligere har dansk-marokkanske Said Mansour mistet statsborgerskapet, men han var ikke født i Danmark.

