Mann skjøt og drepte fire i California

Gjerningsmannen avfyrte skudd på minst sju ulike steder i Rancho Tehama, blant annet på en barneskole.

Mannen åpnet også ild mot biler og tilfeldige forbipasserende med et automatgevær og flere andre våpen, opplyser visesheriffen i Tehama County, Phil Johnston.

Johnston sier at politiet ennå ikke har full oversikt over situasjonen og utelukker ikke at det kan være flere ofre.

Ifølge lokale medier begynte det hele som en krangel i en bolig, der de første skuddene ble avfyrt.

Skole

Gjerningsmannen, som av naboer blir beskrevet som en truende galning med kriminelt rulleblad, fortsatte deretter til Tehama Elementary School og avfyrte skudd både utenfor og inne i bygningen.

Verken skolebarn eller lærere ble truffet inne i skolebygningen, men tre barn er blant dem som ble såret andre steder under skytingen, opplyser Johnston.

Gjerningsmannen er ikke identifisert, men skal ha blitt skutt og drept av politiet etter først å ha barrikadert seg inne i en bygning.

Fattig

Rancho Tehama har i underkant av 1.500 innbyggere og ligger utenfor småbyen Red Bluff, rundt 200 kilometer nord for Sacramento.

Ifølge lokalavisa Record Searchlight lever over 40 prosent av innbyggerne i området ifølge en folketelling i 2010 under fattigdomsgrensa.

Over 33.000 amerikanere blir årlig drept med skytevåpen, noe som tilsier drøyt 90 hver eneste dag. To av tre ofre tar sine egne liv, viser statistikk fra Centers for Disease Control and Prevention.

(©NTB)