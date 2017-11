Iran holder sørgedag for jordskjelvofrene

Irans president Hassan Rouhani er i løpet av dagen ventet å besøke de jordskjelvrammede områdene vest i landet.

Sjefen for landets nødhjelpsetater har opplyst at letingen etter overlevende er avsluttet, melder nyhetsbyrået Reuters. Ifølge myndighetene er det ekstremt liten sjanse for at det blir funnet folk i live under ruinene.

De overlevende har stort behov for mat, vann og strøm. Titusener har de to siste dagene overnattet ute i frykt for at flere bygninger skal rase sammen. Fram til tirsdag morgen var det registrert nærmere 200 etterskjelv.

Jordskjelvet, som ble målt til en styrke på 7,3, rammet kurdisk-befolkede områder i grenseområdet mellom Iran og Irak.

Ifølge den iranske regjeringen har minst 430 mennesker mistet livet mens rundt 7.000 er skadd. Medier har meldt om rundt 450 omkomne. I Irak er det meldt om åtte døde og over 500 skadde.

Fortsatt uten strøm

Verst rammet ble byen Sarpol-e Zahab i Kermanshah-regionen, Byen, som fortsatt er uten strøm. Minst 280 personer har mistet livet i byen, som har rundt 85.000 innbyggere.

Byen ligger i et fattig og avsidesliggende fjellområde der mange mennesker lever i landsbyer og livnærer seg på jordbruk. Mange av bygningene som nå er ødelagt, skal ha blitt bygd i forbindelse med flere store byggeprosjekter i området mens Mahmoud Ahmadinejad var president.

Blant bygningene som er ødelagt, er byens sykehus. Mange av de skadde blir derfor brakt til sykehus i andre byer, blant annet i hovedstaden Teheran.

I enkelte områder beskrives ødeleggelsene som «totale», men det er vanskelig å få fram hjelpen til det avsidesliggende området. Sent mandag kveld meldte imidlertid iranske myndigheter at veien til regionen var blitt gjenåpnet.

– Folks umiddelbare behov er først og fremst telt, vann og mat, sier lederen for Irans revolusjonsgarde, Mohammad Ali Jafari.

Pressen slipper ikke inn

Utenlandske medier har ikke fått tillatelse til å reise inn i katastrofeområdene. Ifølge NRKs Midtøsten- korrespondent Sidsel Wold blir informasjon om situasjonen stort sett spredt på sosiale medier. Der blir det meldt at det foreløpig er kommet lite hjelp fram til de rammede områdene.

Ifølge iranske tjenestemenn skal det settes opp 22.000 telt for å huse alle som har mistet hjemmene sine. Det skal også deles ut 52.000 tepper og tonnevis av mat.

Det offisielle nyhetsbyrået IRNA melder at 30 team fra Røde Halvmåne er blitt sendt til området.

