BBC: Hundrevis av IS-krigere fikk flykte fra Raqqa

Lastebilsjåfør Abu Fawzi sier til den britiske kringkasteren at han og andre kollegaer ble tilbudt gode penger for å frakte hundrevis av IS-krigere, familiene deres og flere tonn våpen og ammunisjon ut av Raqqa i oktober.

På denne måten skal IS-krigerne ifølge BBC ha klart å komme seg til andre områder i Syria. Flere skal også ha kommet seg over grensen til Tyrkia.

Fawzi, som er en av flere kilder BBC har snakket med, trodde han skulle frakte flyktninger fra byen Tabqa ved elven Eufrat til en leir lenger nord. 12. oktober forsto han at han var blitt lurt. Han sier til BBC at både han og kollegaene ble tilbudt flere tusen dollar for å tie om hendelsen, men verken han eller de andre sjåførene har mottatt pengene de ble lovet.

Avtalen med IS-krigerne ble inngått av lokale myndigheter, men verken den amerikansk- og britiskstøttede alliansen eller SDF, vil erkjenne rollen de spilte i det hele.

SDF har tidligere gått ut og sagt at kun et mindre antall lokale krigere fikk rømme byen, men en annen lastebilsjåfør BBC har snakket med sier det ikke er tilfellet. Han mener de fraktet så mange som 4.000 mennesker, mens en annen sjåfør forteller om nærmere 50 lastebiler, 13 busser og 100 av IS' egne kjøretøy.

I lys av BBCs undersøkelser bekrefter koalisjonen nå historien, og opplyser at om lag 250 IS-krigere fikk forlate Raqqa med rundt 3.500 familiemedlemmer.

(©NTB)