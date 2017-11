Zimbabwes hærsjef advarer Mugabe

Den skarpe advarselen fra forsvarssjef Constantino Chiwenga kom etter at visepresident Emmerson Mnangagwa ble kastet ut av 93-årige Mugabes parti ZANU-PF.

Mnangagwa var en av Mugabes fremste kandidater til å ta over som president. Han har nå flyktet fra landet, men lover å vende hjem og ta opp kampen om ledervervet i ZANU-PF.

– Den pågående utrenskingen er åpenbart rettet mot medlemmer av partiet som har bakgrunn fra frigjøringsbevegelsen, og det må straks stanse, sa Chiwenga da han kom med den uvanlige trusselen mandag.

Holder Mugabe ansvarlig

Han viser til Mugabes egen trussel om å sparke over 100 partimedlemmer som har bånd til Mnangagwa.

– Vi må minne dem som står bak de pågående forræderske narrestrekene, om at militæret ikke kommer til å nøle med å gripe inn i saker som angår beskyttelsen av vår revolusjon, sa han på en pressekonferanse i hærens hovedkvarter i Harare.

Mugabe har gitt krigsveteraner ordre om å ligge unna politikken, men Chiwenga sier han holder presidenten ansvarlig for Zimbabwes økonomiske forfall og politiske ustabilitet.

Fikk sparken

Forsvarssjef Chiwenga hevdet mandag at ZANU-PF er blitt infiltrert av folk som forsøker å ødelegge regjeringspartiet fra innsiden. Utrenskingene har kastet Zimbabwe ut i krise, mener han.

Mnangagwa ble sparket og ydmyket for en uke siden etter at han havnet i en konflikt med Mugabes kone Grace, som nå ligger an til å etterfølge sin 93 år gamle ektemann.

Den tidligere visepresidenten har mektige forbindelser i militæret og har bakgrunn som både forsvarsminister og minister for indre sikkerhet.

Mugabe har styrt Zimbabwe i over 30 år, og det ventes at han vil stille til gjenvalg i 2018. 93-åringen kan komme til å utpeke sin 52-årige kone Grace Mugabe til visepresident under partikongressen i desember.

