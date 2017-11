Saudi-Arabia: Havner i Jemen vil bli åpnet

Mandag uttalte Saudi-Arabias FN-delegasjon at prosessen med å gjenåpne havnene og flyplassene skal begynne.

«Det første skrittet i denne prosessen vil bli tatt i løpet av de neste 24 timene», heter det i uttalelsen. Havner og lufthavner som kontrolleres av Jemens Saudi-støttede regjering, skal åpnes først.

En FN-uttalelse før helgen tyder på at prosessen allerede er i gang. Da opplyste Russell Geekie, talsmann for FNs nødhjelpskontor (OCHA), at havna i Aden og en grenseovergang var gjenåpnet.

Samtidig advarte Geekie om at dette på ingen måte var tilstrekkelig.

– Gjenåpningen av havna i Aden er ikke nok. Blokaden av alle havnene må løftes, spesielt i Hodeida, for både humanitær- og kommersiell import, sa han.

Den Saudi-ledede koalisjonen i Jemen innførte full blokade av Jemen for en uke siden. Årsaken skal ha vært en rakett skutt inn i Saudi-Arabia av houthi-opprørerne i Jemen.

Hvis ikke blokaden heves, frykter FN og flere hjelpeorganisasjoner en massiv sultkatastrofe som kan koste flere millioner mennesker livet. Krigsherjede og kolera-rammede Jemen er i dag fullstendig avhengig av nødhjelp.

(©NTB)