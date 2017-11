Putin sier forholdet til Tyrkia er tilbake på sporet

Møtet mellom de to presidentene foregikk i Putins presidentbolig i Sotsji sør i Russland. De to skulle blant annet drøfte Syria, der Russland og Tyrkia står på hver sin side i krigen.

– Forholdet vårt kan anses som praktisk talt gjenopprettet, sa Putin da han tok imot Erdogan, ifølge det offisielle russiske nyhetsbyrået TASS.

De to landene hadde et solid økonomisk samarbeid før et tyrkisk jagerfly skjøt ned et russisk kampfly ved grensa mellom Tyrkia og Syria i slutten av 2015.

I fjor falt handelen mellom de to landene med 30 prosent, mens den så langt i 2017 har steget med 38 prosent igjen.

Ulike allierte

Mens Russland har gått inn i krigen i Syria på regimets side, støtter Tyrkia deler av opprøret som ønsker å styrte president Bashar al-Assad. Men de siste månedene har begge land deltatt i forhandlingene i Kasakhstan sammen med Iran. De tre landene er blitt enige om såkalte nedtrappingssoner i noen av de mest urolige krigsområdene.

Før turen kritiserte Erdogan fellesuttalelsen som Putin og USAs president Donald Trump kom med i helgen, da de fastslo at det ikke finnes noen militær løsning på krigen i Syria.

– Hvis en militær løsning er uaktuelt, så la dem trekke ut styrkene sine, sa Erdogan.

Golfkrisen

Erdogans besøk hos Putin er starten på en tredagers tur som også omfatter Kuwait og Qatar. Kuwait spiller en sentral rolle i forsøket på å finne en løsning på krisen mellom Saudi- Arabia og Qatar.

Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater har siden juni boikottet Qatar og innført en blokade mot landet. De anklager Qatar for å støtte terrorister, men boikotten blir av eksperter tolket som straff for at Qatar fører en utenrikspolitisk linje som ikke er i tråd med linjen til Saudi-Arabia og de andre sunnimuslimske golfstatene. Blant annet har Qatar hatt en viss kontakt med sjiamuslimske Iran og Det muslimske brorskapet i Egypt, noe Saudi-Arabia misliker sterkt.

Qatar er en av Tyrkias nærmeste allierte i regionen, og Erdogan avslutter tredagersturen i Qatars hovedstad Doha.

