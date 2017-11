Rajoy ber bedrifter i Catalonia om å bli værende

Etter at regionens kamp for uavhengighet ble trappet opp, har flere hundre selskaper flyttet hovedkvarteret ut av Catalonia.

Under søndagen besøk i Barcelona, oppfordret Rajoy selskaper med virksomhet i Catalonia til ikke å forlate regionen.

Et av formålene med besøket er å møte medlemmer av Rajoys konservative parti PP som skal delta i valget i Catalonia neste måned.

Etter at den folkevalgte forsamlingen i Catalonia erklærte uavhengighet fra Spania 27. oktober, besluttet Rajoys regjering å ta direkte kontroll over regionen. Både forsamlingen og regionregjeringen ble avsatt.

Flere avsatte regjeringsmedlemmer og folkevalgte er pågrepet og siktet for «opprør», og regionpresident Carles Puigdemont har forlatt landet og reist til Belgia.

Valgkamp

Under søndagens besøk, som var Rajoys første etter den katalanske uavhengighetserklæringen, forsøkte presidenten å samle støtte til et forent Spania. Han uttalte at han ønsket å returnere til et «demokratisk og fritt» Barcelona.

– Vi må gjenopprette det fornuftige, praktiske, initiativrike og dynamiske Catalonia som har bidratt så mye til Spanias og Europas fremgang, sa Rajoy til medlemmer av sitt parti i Barcelona.

Presidenten oppfordret den «tause majoriteten» om å bruke stemmen.

Demonstrasjoner

Presidentens oppfordring skjer dagen etter det ble holdt en stor demonstrasjon i Barcelona med krav om at de fengslede katalanske politikerne løslates. Politiet anslår at 750.000 mennesker deltok i protesten.

Hundretusenvis samlet seg i gaten utenfor regionforsamlingens bygning lørdag, der de viftet med katalanske flagg og ropte «frihet». Enkelte holdt opp plakater med påskriften «SOS demokrati». Demonstranter omtalte også myndighetene i Madrid, som har tatt over kontrollen i regionen, som «okkupasjonsmakten».

Søndag demonstrerte også flere hundre mennesker som støtter Catalonias krav om uavhengighet i Brussel.

– Demokratiet i Spania er ikke bare sykt, det er døende, hevdet den spanske politikeren Josep-Maria Terricabras i en tale til demonstrantene.

De krevde også at katalanske politikere som er blitt fengslet i Spania, må løslates.

