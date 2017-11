Kirkeskytterens ekskone levde i frykt for sinnet hans

I et intervju med fjernsynskanalen CBS sier Tessa Brennaman at Devin Patrick Kelly bar på «mange demoner eller hat» og at hun levde i konstant frykt for mannen som ble dømt til fengsel for vold mot henne og sønnen hennes. Kelley erklærte seg skyldig i å ha slått, sparket, lugget og tatt kvelertak på henne. Sønnen ble påført kraniebrudd.

Brennaman sier eksmannen truet med å drepe henne og familien hennes. Hun forteller også om en episode da hun kom hjem med en fartsbot. Kelley holdt en pistol mot tinningen hennes og spurte om hun ønsket å dø.

En tidligere kollega forteller til New York Times at hun var skremt av Kelleys voldsomme sinne. Hun sier forsvaret ga ham flere sjanser, men at det bare var problemer med Kelley. Når han ble irettesatt reagerte han med å gråte og skrike og ristet av sinne, sier Jessika Edwards. Han kunne også sverge på at han skulle drepe sine overordnede. Hun forteller at hun ba folk være forsiktige overfor ham og fryktet at han kunne dukke opp og skyte rundt seg.

Etter at han ble avskjediget fra forsvaret, skal Kelley ha kontaktet Edwards på Facebook og snakket besatt om Dylann Roof. Den unge mannen drepte ni svarte i en kirke i South Carolina i 2015 i det han har forklart var et forsøk på å utløse en rasekrig.

Massakren i baptistkirken i Sutherland Springs for en uke siden er den verste masseskytingen i delstaten Texas' historie. 26 mennesker ble drept i angrepet.

