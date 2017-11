Hariri lover å returnere til Beirut

Dette er den første offentlige opptredenen fra Hariri etter at han under et besøk i Saudi-Arabia 4. november kunngjorde at han går av som statsminister i Libanon.

Hariri skal oppholde seg i sitt eget hus i den saudiarabiske hovedstaden Riyadh.

De uvanlige omstendighetene rundt avgangen har ført til spekulasjoner om at Hariri ble presset til å gå av og at han holdes i husarrest i Saudi-Arabia.

Spenningsnivået mellom myndighetene i Beirut og Saudi-Arabia har steget kraftig den siste tiden, og mange frykter krig. Saudi-Arabia og flere andre land i regionen har bedt sine borgere forlate Libanon.

Hariri har stor støtte i hjemlandet. Under et årlig maraton søndag, benyttet tusenvis av libanesere anledningen til vise sin støtte til presidenten. Flere holdt opp plakater med påskrifter som «venter på deg», og «uansett hva han ønsker, er vi med ham».

Hariri har tidligere vært fast deltaker på det årlige arrangementet.

