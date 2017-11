Hariri åpner for å fortsette

Intervjuet som ble sendt på en libanesisk TV-kanal, er den første offentlige opptredenen fra Hariri etter at han under et besøk i Saudi-Arabia 4. november overraskende kunngjorde at han går av som statsminister i Libanon.

Hariri har oppholdt seg i Saudi-Arabia siden.

Under intervjuet uttalte den avgåtte statsministeren at han under visse betingelser kan vurdere å trekke tilbake oppsigelsen. Han avviste også påstandene om at han holdes tilbake mot sin vilje i Saudi-Arabia.

Hariri sa at Saudi-Arabia vil at Libanon skal holde seg nøytrale i de regionale konfliktene, og ikke ta parti med Iran.

Sier han er fri

Hariri sa at oppsigelsen var hans eget valg og forklarte den med at han ville beskytte landet fra nært forestående fare, uten å spesifisere hva som truet landet.

– Jeg er fri her. Hvis jeg vil reise i morgen, kan jeg dra, sa Hariri. Han lovet å returnere til Libanon veldig snart, for å sette i gang de nødvendige konstitusjonelle prosedyrene.

De uvanlige omstendighetene rundt Hariris avgang har ført til spekulasjoner om at statsministeren ble presset til å gå av, og at han holdes i husarrest i Saudi-Arabia.

Spenningsnivået mellom myndighetene i Beirut og Saudi-Arabia har steget kraftig den siste tiden, og mange frykter krig. Saudi-Arabia og flere andre land i regionen har bedt sine borgere forlate Libanon.

Holder ekstraordinært møte

Den arabiske liga skal neste søndag holde ekstraordinært møte for å diskutere Irans «krenkelser» i regionen. Møtet er kommet i stand på anmoding fra Saudi-Arabia, ifølge et notat nyhetsbyrået AFP har fått innsyn i.

Bahrain og De forente arabiske emirater støttet den saudiarabiske anmodningen, og den ble ifølge notatet også godkjent av Djibouti, som for tiden har formannskapet i ligaen.

Fredag hevdet lederen for den libanesiske Hizbollah-bevegelsen, Hassan Nasrallah, at Hariri holdes fanget. Dagen etter ba Libanons president Michel Aoun Saudi-Arabia om å forklare hvorfor Hariri ikke har vendt tilbake.

Ifølge Reuters hevder høytstående kilder tett på Hariri at den libanesiske statsministeren skal ha fått telefonen konfiskert da han ankom Saudi-Arabia. Neste dag skal han ha fått beskjed om å trekke seg som statsminister i en tale på en saudiarabisk TV-kanal.

Hariris avgang ses som et ledd i en opptrappet maktkamp i Midtøsten, mellom det konservative sunnimuslimske monarkiet i Saudi-Arabia og det sjiamuslimske Iran.

Hariris bror

Ifølge kilder tett på Hariri vil Saudi-Arabia ha statsministeren avsatt fordi han ikke var villig til å konfrontere Hizbollah. Hariri skal ha argumentert for at det var best for stabiliteten i Libanon å unngå konfrontasjoner.

Den sjiamuslimske Hizbollah-bevegelsen omfatter både en stor militsstyrke og politikere som deltar i Libanons samlingsregjering.

Bevegelsen har nære bånd til Iran, som har et svært spent forhold til Saudi-Arabia. De to regionale stormaktene støtter hver sin side i Syria-krigen, som har kostet flere hundre tusen mennesker livet.

Ifølge Reuters, melder flere kilder i Libanon at Saudi-Arabia nå håper å kunne erstatte Hariri med hans bror Bahaa. Brødrene skal ikke ha vært på god fot på flere år.

Støtte

President Michel Aoun har ennå ikke formelt akseptert Hariris oppsigelse, og har uttalt at han vil møte statsministeren for å diskutere situasjonen.

Hariri har stor støtte i hjemlandet. Under et årlig maratonløp søndag benyttet tusenvis av libanesere anledningen til vise sin støtte til presidenten. Flere holdt opp plakater med påskrifter som «venter på deg», og «uansett hva han ønsker, er vi med ham».

Hariri har tidligere vært fast deltaker på det årlige arrangementet.

(©NTB)