Stillehavsland jobber videre med handelsavtale uten USA

Til tross for at president Donald Trump har trukket USA fra avtalen Trans-Pacific Partnership (TPP), fortsetter arbeidet.

Lørdag ble handelsministrene fra elleve land i Samarbeidsorganisasjonen for Asia og Stillehavsregionen (APEC) enige om «kjerneelementer» i avtalen, noe som regnes som et viktig gjennombrudd. Landenes ledere klarte ikke å bli enige om en avtale om veien videre uten USA, men handelsministrene kom likevel fram til en foreløpig avtale der enkelte detaljer er utelatt og skal utarbeides senere.

Vanskelige punkter

Trudeau sier miljøspørsmål, arbeidernes rettigheter, likestillingsspørsmål og bilindustrien er områder der avtalen trenger mer arbeid, men kom ikke med konkrete eksempler.

– Vi har fått gjort mye, men mye arbeid gjenstår, sier Trudeau.

En krevende balansegang mellom høyverdige mål og pragmatiske løsninger er nødvendig i det videre arbeidet, slo den japanske finansministeren Toshimitsu Motegi fast.

– Substansen i dette er noe alle TPP-landene kan si seg enige i. Dette sender en svært klar beskjed til USA og andre land i regionen, sier Motegi.

Regnet etter bruttonasjonalprodukt, er Japan den tredje største økonomien i verden, etter USA og Kina.

Ministrene droppet noen nøkkelpunkter i TPP-avtalen som USA hadde sørget for å få med, blant annet beskyttelse av åndsrett og opphavsrett.

Vil reforhandle

Fremtiden til TPP (Trans-Pacific Partnership) var usikker etter at Donald Trump trakk USA ut av prosessen i januar. De gjenværende landenes ministre jobbet på overtid for å kunne komme med en uttalelse fredag. Det har vært krevende å finne en vei videre uten USA, som er den største økonomien i området og som inntil sist vinter var en viktig støttespiller for TPP.

Trump har på sin side gjentatt sitt standpunkt om å alltid sette USA først og sier han ikke ønsker å inngå store handelsavtaler. Han foretrekker bilaterale avtaler og ønsker å reforhandle flere av de omfattende handelsavtalene landet har vært med på å inngå tidligere.

Kina er ikke en del av TPP, men president Xi Jinping fikk applaus da han på en forretningskonferanse under APEC-toppmøtet tok til orde for «et multilateralt handelsregime» og videre fremdrift mot en frihandelssone i Asia og Stillehavsregionen.

