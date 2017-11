Disney planlegger ny «Star Wars»-trilogi

– Vi har store ambisjoner for «Star Wars»-konseptet, sa Disney-sjef Robert Iger torsdag da planene ble kjent i forbindelse med at konsernet presenterte sine kvartalstall. Disney kjøpte «Star Wars» fra Lucasfilm for fem år siden og har allerede oppnådd suksess med to filmer. Om en måned kommer neste film: «The Last Jedi».

– Entusiasmen kommer bare til å øke etter hvert som premieredatoen nærmer seg, sier Iger, som føler seg trygg på nok en publikumssuksess.

«The Last Jedi» er regissert av Rian Johnson, som altså har fått ansvaret for de tre nye filmene som planlegges. Med seg på laget får han produsent og samarbeidspartner Ram Bergman.

– Det var helt fantastisk å jobbe sammen med Lucasfilm og Disney på «The Last Jedi». «Star Wars» er moderne mytologi på sitt beste, og vi er heldige som har fått bidra til den. Vi kan knapt vente med å fortsette med den nye filmserien, sier de to i en felles uttalelse.

Den nye trilogien skal bli en del av tilbudet Disney håper vil lokke publikum til en ny strømmetjeneste som skal lanseres i 2019. Det er samme år som den siste filmen i den nåværende trilogien slippes. «The Last Jedi er nummer to i denne trilogien og episode 8 hittil i den såkalte Skywalker-sagaen. Den første filmen kom i 1977, og har 40-årsjubileum i år.

(©NTB)