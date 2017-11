Førerløs buss involvert i trafikkuhell i Las Vegas

– Minibussen gjorde det den skal, i og med at sensorene registrerte lastebilen og bussen stoppet for å unngå en ulykke, skriver myndighetene i Las Vegas på nett. Lastebilen klarte derimot ikke å stoppe, og den var borti støtfangeren foran på bussen, heter det.

Hendelsen omtales som en mindre kollisjon, men minibussen ble midlertidig tatt ut av drift.

Mindre enn to timer før uhellet hadde lokale tjenestemenn holdt en innvielsesseremoni for det de omtalte som landets første pilotprosjekt med en selvkjørende busstjeneste rettet mot et allment publikum.

Selv om den kjører selv og verken har ratt eller pedaler, er ikke bussen helt ubemannet. En konduktør er med og supplerer datasystemene som overvåker driften av minibussen, som kan ta tolv passasjerer.

Titalls mennesker hadde møtt opp for å ta en gratistur i sentrum av byen som først og fremst er kjent for gambling, underholdning og store messer.

