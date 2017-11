Trump sliter med å gjøre seg opp en mening om Kina

Før besøket tvitret Trump at han så fram til møtet med Xi, som han samtidig gratulerte med «en stor politisk seier» under partikongressen nylig. Der ble den kinesiske lederen gjenvalgt for fem nye år.

Tonen har ikke alltid vært like positiv. Rett etter at han ble valgt til president, hadde Trump en telefonsamtale med Taiwans president Tsai Ing-wen og slo etterpå fast at han ikke aktet å la seg diktere av Beijing og den såkalte ett Kina-politikken.

Noen måneder senere langet han ut mot kinesernes politikk overfor Nord-Korea og sa at dersom ikke ledelsen i Beijing presset Nord-Korea til å skrote sitt atomprogram, så ville USA sørge for å gjøre det.

God kjemi

I april fikk Trump besøk av Xi på sitt feriested i Florida og hevdet etterpå at det var gjort «veldig framgang» i forholdet til Kina.

– Det var veldig god kjemi mellom oss, jeg tror han vil hjelpe oss med Nord-Korea, sa Trump etter besøket.

Noen uker senere jublet han over at Kina på nytt hadde åpnet for import av amerikansk kjøtt «og andre viktige produkter».

I juni takket han kineserne for at de hadde forsøkt å løse striden med Nord-Korea, selv om det ikke hadde gitt resultater.

– Jeg vet i alle fall at Kina forsøkte, tvitret han.

Dypt skuffet

En drøy uke senere var tonen stikk motsatt.

– Jeg er dypt skuffet over Kina, lød det da fra den amerikanske presidenten.

– Våre tåpelige ledere har gitt dem anledning til å handle med oss for hundrevis av milliarder dollar, uten at de har gjort noe som helst for oss når det gjelder Nord-Korea. Det har bare vært prat, Kina kunne med letthet ha løst dette problemet, tordnet Trump.

I august anklaget han Kina for å stjele amerikansk teknologi, og i september truet han med å stanse all handel «med land som har handelssamarbeid med Nord-Korea», vel vitende om at Kina står for rundt 90 prosent av denne handelen.

God person

I forrige måned skrøt Trump uhemmet av Xi og kalte ham «en svært god person», samtidig som han kom med nye harde utfall mot handelspolitikken landet fører og USAs enorme handelsunderskudd med Kina.

Trump-administrasjonen har hevet tollsatsene for aluminium, stål og treverk fra Kina og har også innledet gransking av påstander om at myndighetene i Beijing presser utenlandske selskaper til å gi fra seg teknologi.

Så sent som i forrige uke betegnet Trump handelsunderskuddet med Kina, som i fjor var på over 2.800 milliarder kroner, som «så fælt at det er pinlig».

– Jeg vil ikke stille noen i forlegenhet fire dager før jeg besøker Kina, men det er helt forferdelig, sa han da.

Positiv og viktig

Xi Jinping betegnet onsdag Trumps besøk som «positivt og viktig» og la ikke skjul på at han venter resultater, uten å antyde hvilke.

Xi sa dette til det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua, mens han geleidet den amerikanske presidenten inn til Den forbudte by ved Tiananmen-plassen.

Avtaler

Onsdag ble det hevdet at amerikanske og kinesiske selskaper hadde undertegnet avtaler til en verdi av 9 milliarder dollar, drøyt 73 milliarder kroner, men hvilke følger disse avtalene eventuelt vil få for handelsbalansen mellom de to land, er ikke klart.

Amerikanske Ford opplyste onsdag at de har inngått avtale med kinesiske Zhengjiang Zotye Automobile om produksjon av elbiler i Kina.

Elbilene skal produseres under merket Zotye Ford Automobile og avtalen oppgis å ha en verdi av drøyt 6 milliarder kroner.

