AP: USA og Russland møtes til samtaler i Finland

Høytstående utsendinger fra USA og Russland møtes mandag og tirsdag i Helsingfors, ifølge kilder som AP har snakket med.

Utenriksminister Rex Tillerson sender Thomas Shannon til Helsingfors for å møte Russlands viseutenriksminister Sergej Riabkov. Der skal de to lede flere møter. Strategiske forhold, våpenkontroll og løsing av den diplomatiske spenningen mellom de to landene står på programmet.

