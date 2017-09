5,6 millioner har fått beskjed om å forlate Florida

Det er over en firedel av delstatens befolkning. Tallet inkluderer den sørlige delen av staten, samt dem som bor i innlandet i hus av lavere standard.

Florida er den tredje største delstaten i USA med nesten 21 millioner innbyggere.

Det nasjonale orkansenteret (NHC) har advart folk mot å senke skuldrene bare fordi orkanen ser ut til å bevege seg bort fra kysten idet den nærmer seg.

– Denne orkanen vil drepe deg om du ikke kommer deg ut av veien for den, sa NHCs talsmann Dennis Feltgen.

– Alle kommer til å merke denne, la han til.

– Se på størrelsen på denne stormen. Den er diger. Den er bredere enn hele delstaten vår, sa guvernør Rick Scott torsdag og tryglet folk om ikke å ignorere advarslene.

Minst 20 omkommet

Irma har allerede satt flere rekorder på sin dødbringende ferd fra Atlanterhavet og inn over øyene i Karibia. Den har forårsaket ekstreme vindstyrker på minst 82 meter per sekund over en lengre periode enn noe annet uvær som har vært målt med satellitt.

Flere mindre øyer i Karibia er fullstendig rasert, og til sammen er minst 20 mennesker omkommet. Det fryktes at dødstallet vil fortsette å stige.

– Dette kan lett vise seg å bli det dyreste uværet i amerikansk historie. Og det sier en del når du tar i betraktning hva som skjedde for to uker siden, sa orkanforskeren Brian McNoldy torsdag.

Flere orkaner

Irma ble fredag nedgradert til kategori 4 – kategorien for de nest kraftigste orkanene. Men vinden blåser fortsatt i 70 meter per sekund, og uværet har fortsatt kurs rett mot Miami. At den nedgraderes betyr at den samtidig utvides i omfang og kan ramme bredere.

Samtidig er to nye orkaner på gang. I Mexicogolfen er Katia oppgradert til kategori 2 og ventes å treffe Mexico om få dager, mens Jose er blitt en svært farlig kategori 4-orkan ute i Atlanterhavet.

Beregningene tyder på at Jose går flere hundre kilometer nordøst for De små Antiller, men den vil likevel føre til store nedbørsmengder og kraftig vind på øyer som Barbuda og Saint Martin, som ligger i ruiner etter Irma.

(©NTB)