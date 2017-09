Paven oppfordrer til tilgivelse i Colombia

Den 80 år gamle argentinske paven med møtt med jubel da han kom til Colombia onsdag og ba for fred i det konfliktherjede landet.

Paven talte side om side med president Juan Manuel Santos, som sto bak fredsavtalen med FARC-geriljaen og nå er i ferd med å forhandle fram en avtale med den mindre ELN-geriljaen.

– De skrittene som er tatt, gir håp. Arbeidet for fred er en prosess som ikke har en ende, et arbeid som aldri slutter, og som krever alles aktive medvirkning, sa han.

Han uttrykte håp om at dette engasjementet vil bidra til å motstå fristelsen til hevn og kortsiktige partipolitiske interesser.

Torsdag møtte paven president Santos sammen med katolske ledere fra Venezuela. Under besøket i Colombia skal paven også besøke byene Villavicencio, Medellín og Cartagena.

Kritikk

Fredsavtalen avsluttet en konflikt som har etterlatt 260.000 drepte, 60.000 savnede og 7 millioner mennesker som er fordrevet fra sine hjem.

Men veien mot fred har vært tornete og full av hindre. Kritikere sier at FARC-geriljaen slapp for lett unna med amnestier og mildere straff.

– Denne prosessen er en løgn … Jeg tror på Gud, men jeg trenger ikke mellommenn, sa Luis Eduardo Martinez (63) fra Bogota i en kommentar til pavens besøk.

– Vi som var vitne til at så mange døde, har ikke mistet vår vrede. Jeg håper Gud vil tillate meg å la dette sinnet forsvinne, men det er fortsatt der, la han til.

Langvarig konflikt

I fjor ble Santos tildelt Nobels fredspris for sin delaktighet i avtalen som førte til at FARC leverte inn sine våpen og ble endret til et politisk parti.

Det var et viktig skritt mot å få slutt på en konflikt som startet så langt tilbake som i 1964 da den venstreorienterte geriljabevegelsen Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) grep til våpen med krav om jordreformer og sosial rettferdighet.

I oktober 2012 møttes FARC og utsendinger fra regjeringen i Hurdal i Norge. Noen uker senere ble fredsforhandlinger innledet i Havanna med Norge og Cuba som tilretteleggere.

