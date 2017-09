Myanmars ambassadør kalt inn på teppet

Utenriksminister Børge Brende (H) er svært bekymret for situasjonen i Myanmar, der 220.000 rohingyaer på kort tid har flyktet til Bangladesh. Til sammen skal over 400.000 myanmarske rohingyaer befinne seg i teltleirer i nabolandet.

– Vi slår fast overfor Myanmars ambassadør at vi forventer at landets folkevalgte leder, fredsprisvinner Aung San Suu Kyi, erkjenner at rohingya-folket er blitt utsatt for overgrep, og at hun tar avstand fra dette, sier Brende.

Han understreker at Suu Kyi også omgående må starte samtaler med rohingyaene og be hæren stanse sin aksjoner.

– Jeg forventer at Aung San Suu Kyi tar grep for å stanse volden mot rohingyaene, Jeg møtte henne så sent som i juli, og vi tilbyr fortsatt norsk assistanse for å finne løsninger i denne alvorlige humanitære situasjonen, sier Brende.

Han sier også at han forventer at restriksjonene som hindrer hjelpeorganisasjonene i å få fram nødhjelp, oppheves, og han mener at overgrepene som er begått av hæren, granskes av FN.

(©NTB)