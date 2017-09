Spanias statsminister vil ha folkeavstemning i Catalonia erklært for grunnlovsstridig

Rajoy samlet regjeringen til et hastemøte for å formelt kunne be forfatningsdomstolen om å erklære den tillyste folkeavstemningen 1. oktober ulovlig.

-En slik avstemning er ulovlig og er et angrep mot Spania og Catalonias institusjonelle orden. Dette er noe regjeringen ikke kan tillate, ei heller domstolene, sa Rajoy i en fjernsynstale etter regjeringsmøtet torsdag.

Rajoy mener dette ikke er et spørsmål om selvbestemmelse, og at en slik folkeavstemning vil frata andre spanjolers rett til å bestemme over sin framtid.

Må hindre avstemning

Statsministeren har gjort det klart for de til sammen 947 borgermestere i Catalonia-regionen om at de har plikt til å hindre at folkeavstemningen gjennomføres.

En spansk statsadvokat har varslet at regionale ledere i Catalonia vil bli siktet i forbindelse med at de planlegger å avholde folkeavstemningen i oktober.

Ifølge statsadvokat Jose Manuel Maza kommer alt valgmateriell til å bli beslaglagt.

– Det forberedes en strafferettslig siktelse mot lederne i Catalonias folkevalgte forsamling, opplyste Maza torsdag.

Retten til selvbestemmelse

Flertallet i parlamentet i Catalonia vedtok onsdag denne uka en lov som åpner for at det kan holdes folkeavstemning om løsrivelse fra Spania.

Den katalanske koalisjonen som er for uavhengighet, mener at de har et demokratisk mandat for å oppfylle løftet om å arrangere en slik folkeavstemning, og at den universelle retten til selvbestemmelse overstyrer spansk lov.

