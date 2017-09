Over 164.000 rohingyaer har søkt tilflukt i Bangladesh

Den lokale lederen for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) sier det ikke er noe i situasjonen som tyder på at strømmen vil avta. Tusenvis av rohingyaer lever i skjul i grenseområdet på myanmarsk side og venter på en anledning til å krysse.

På bangladeshisk side av grensen er leirene totalt sprengt. Før den siste oppblussingen av krigshandlingene 25. august var det allerede 400.000 rohingyaer i landet.

Titusener av de sist ankomne må rett og slett slå seg ned der de finner plass på markene, eller klore seg fast på en av de gjørmete flekkene i ingenmannsland mellom Myanmar og Bangladesh.

Tar igjen

Myanmars sivile leder Aung San Suu Kyi tar til motmæle mot alle fordømmelsene som de siste dagene har haglet over henne. I et møte med pressen sa hun torsdag at det er en smule urimelig å vente at regjeringen skulle klare å løse alt i løpet av de 18 månedene den har sittet ved makten.

– Vi gjør vårt beste på dette området, men den største utfordringen er at vi har svært begrensede ressurser, sier Suu Kyi. Hun la til at den myanmarske regjering vurderer å implementere visse forslag som sist måned ble lagt fram av en kommisjon ledet av tidligere generalsekretær i FN, Kofi Annan.

Statslederen har tidligere kalt rohingya-krisen en desinformasjonskampanje. Den har angivelig som mål å støtte opp under dem som offisielle myndigheter kaller terrorister, altså de rohingya-opprørerne som angrep sikkerhetsstyrkenes stillinger 25. august.

Diskriminert

Annan-kommisjonen gikk sterkt inn for raske og besluttsomme tiltak for å motvirke den dødelige volden mellom buddhister og muslimer i delstaten Rakhine, ikke minst bedre de sosiale forholdene for rohingyaene.

Myanmarske myndigheter arrangerte torsdag en utflukt til fronten for et 20-tall internasjonale journalister. De så blant annet at det var nye utbrudd av branner i landsbyen Gawdu Zara som var forlatt av rohingya-muslimene.

Tekstsider med islamske skrifter lå spredd på bakken – noe som styrket tvilen om myndighetenes versjon om at den forfulgte minoriteten hadde stukket sine egne hjem i brann.

Nervøse

Journalistene så ingen medlemmer av rohingya-folket i de fem landsbyene de fikk tilgang til torsdag. Det var ikke politi i noen av landsbyene for å sjekke brannene, og de få pressen møtte, var svært nervøse og lite snakkesalige.

Militære myndigheter i Myanmar sier at minst 400 mennesker, de fleste kalt muslimske opprørere, er blitt drept under såkalte opprydningsoperasjoner.

På den andre siden av grensen har rohingya-flyktninger en annen versjon av det som skjedde. De forteller om vold og ødeleggelser utført av myanmarske regjeringssoldater og buddhistisk mobb. De stakk hjemmene deres i brann og skjøt vilt rundt seg. Mange ble regelrett stukket ned. Landsbyboere fikk beskjed om å rømme eller blir drept.

(©NTB)