Monster-orkanen Irma fortsetter sin knusende ferd

Irma er allerede den kraftigste orkanen som noensinne har vært registrert i Atlanterhavet. Om den stort sett går over åpent hav framover, vil den til helgen trolig rase innover Florida med knusende kraft, fortsatt som en kategori 5-orkan.

Guvernøren i Florida har erklært katastrofetilstand, mens 150.000 innbyggere i deler av Miami og den lange øykjeden Florida Keys har fått ordre om å evakuere. Alle hovedveiene nordover er tette av biler, mens folk i Sør-Florida hamstrer mat og utstyr.

– Dette kan lett vise seg å bli det dyreste uværet i amerikansk historie. Og det sier en del når du tenker på hva som skjedde for to uker siden, sier orkanforskeren Brian McNoldy, med henvisning til situasjonen i Texas etter orkanen Harvey.

Flere øyer rasert

Siden Irma først fikk landkjenning i Barbuda onsdag morgen, har den rasert den fransk-nederlandske øya St.-Martin/Sint Maarten, den franske øya St.-Barthélemy og den britiske kolonien Anguilla. De små nederlandske besittelsene Sint Eustatius og Saba er også rammet.

– Det er absolutt ødeleggelse. Øya står så å si under vann. Slik det ser ut nå, er Barbuda knapt beboelig, sier Antigua og Barbudas statsminister Gaston Browne.

Etter å ha fløyet over Barbuda, anslår han overfor BBC at halvparten av øyas befolkning er hjemløse, og at gjenoppbyggingen vil koste rundt 100 millioner dollar. Ett barn omkom på øya da en familie forsøkte å komme seg i sikkerhet.

Både den franske og den nederlandske delen av St.-Martin er svært hardt rammet.

– Det er en enorm katastrofe. 95 prosent av øya er ødelagt, sier den lokale franske tjenestemannen Daniel Gibbs. Fire av den franske delens mest solide bygg er sterkt skadd.

Antall døde på St.-Martin er nedjustert fra åtte til fire, men innenriksminister Gérard Collomb frykter at dødstallet kan stige etter hvert som redningsmannskaper gjennomsøker de orkanherjede områdene.

Flyplassen sterkt skadd

Et videoopptak gjort fra et helikopter fra den nederlandske marinen, bekrefter at det er store ødeleggelser også i den nederlandske delen, Sint Maarten.

Hoteller langs kysten har fått revet av deler taket, palmetrær er ribbet for blader, dyre båter er skjøvet inn i en svært haug i marinaen, konteinere ligger strødd som leketøy, og biler flyter i oversvømte gater.

Den berømte internasjonale flyplassen der flyene lander rett over badestranda, er stengt. Taket er blåst av den moderne terminalen, og rullebanen ligger under tonnevis av sand.

Både Frankrike, Storbritannia og Nederland har sendt krigsskip og fly med forsyninger, og president Emmanuel Macron planlegger å besøke øyene som er rammet, så snart været tillater det.

Ny vindrekord

Også på den lange og flate britiske øya Anguilla er ødeleggelsene store. Den britiske regjeringen beskriver skadene som «alvorlige, og noen steder kritiske». Én person er bekreftet omkommet.

Både de britiske og de amerikanske Jomfruøyene er hardt rammet, og St. Thomas og St. John er uten kommunikasjon med omverdenen.

Orkanen Irma ble dannet utenfor Vest-Afrika før den krysset Atlanteren og traff øyene i Karibia. Uværet er det kraftigste som noen gang er registrert i Atlanterhavet utenfor Det karibiske hav og Mexicogolfen.

Vindstyrken har ligget på minst 82 meter per sekund i over 33 timer, ifølge det meteorologiske instituttet i Frankrike. Så kraftig vind så lenge er ikke tidligere blitt observert på jorda etter at satellittmålingene begynte tidlig på 1970-tallet.

Hundretusener uten strøm

Orkanen feide langs nordkysten av Den dominikanske republikk og Puerto Rico, men begge land slapp unna det verste. Likevel er over halvparten av Puerto Rico, hvor det bor over 3 millioner mennesker, uten strøm, og den ventes ikke tilbake på flere dager.

Irma var torsdag på vei langs Bahamas og Cubas nordkyst. Cubanske myndigheter har for sikkerhets skyld evakuert 36.000 utenlandske turister fra feriesteder som Cayo Coco og Guardalavaca og fraktet dem til hoteller lenger sør, mens cubanske ferierende er sendt hjem.

– Kan bli USAs dyreste

Irma ventes å treffe den amerikanske delstaten Florida i helgen. Befolkningen i full gang med å spikre plater på vinduer og hamstre forsyninger, om de ikke er på vei nordover i bil. Svært mange har ikke forsikring på boligene sine.

Miami Beach og Key West er blant områdene hvor folk har fått beskjed om å forlate hjemmene sine, skriver avisa Miami Herald. Også i Georgia har folk fått ordre om å evakuere kystområdene.

Texas og Louisiana ble for to uker siden rammet av orkanen Harvey, som forårsaket enorme nedbørsmengder og flom. Myndighetene i Texas har anslått at gjenoppbyggingen kan koste opptil 180 milliarder dollar – 1.400 milliarder kroner.

