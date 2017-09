MSF: Migranter utsatt for tortur og voldtekt grunnet EUs nye strategi

– Blindet av et ensporet mål om å holde folk utenfor Europa, bidrar europeisk finansiering til å hindre båter i å forlate libyske farvann. Men denne politikken gir også næring til et kriminelt system med overgrep, sier MSFs internasjonale president, Joanne Liu.

MSF offentliggjorde torsdag et åpent brev til EU-ledere etter at Liu har besøkt flere fangeleirer for migranter i Libya.

– Menn fortalte oss hvordan de blir tvunget til å løpe nakne i flokk i fengselsgården inntil de segnet om av utmattelse. Kvinner blir voldtatt, hvorpå de må ringe hjem til familien og be om penger for å bli satt fri, sier Liu.

Italienske myndigheter inngikk for få uker siden en rekke avtaler med den libyske kystvakten i et forsøk på å hindre migranter i å ta seg til Italia ved å krysse Middelhavet. Avtalene ble inngått med støtte fra EU.

I august ankom rundt 3.900 migranter Italia, noe som var mindre enn en femdel av antallet som ankom i august i fjor.

MSF har samlet en rekke vitnesbyrd fra migranter som har overlevd fangeleirene i Libya, eller som fortsatt sitter fanget.

– Jeg var på en celle i seks dager sammen med andre kvinner. Noen døde fordi de ikke ga oss mat eller vann. Likene ble liggende blant oss på cellen i fire dager, sier en 20 år gammel kvinne fra Gambia.

Italias innenriksminister Marco Minniti, som har vært pådriver for at den libyske kystvakten skal stanse migrantbåter, har uttalt at det er en «personlig besettelse» for ham å bedre levekårene for migranter i Libya, først og fremst ved å sørge for at det er mer FN-personell til stede i det nordafrikanske landet.

(©NTB)