Facebook solgte politiske annonser til russisk selskap under fjorårets valg

Facebook har avdekket dette selv og viderebrakt opplysningene til granskere fra den amerikanske Kongressen, skriver Washington Post, med henvisning til flere personer med kjennskap til saken.

Det sosiale mediet har sporet opp annonsesalget, til en samlet verdi av 100.000 dollar, til et russisk «troll-selskap» som er kjent for å fremme Kreml-vennlig propaganda, ifølge avisens kilder. Totalt dreier det seg om rundt 3.000 annonser fra 470 falske kontoer mellom juni 2015 og mai 2017.

En liten del av annonsekampanjen har navngitt de daværende presidentkandidatene Donald Trump og Hillary Clinton, og mesteparten av annonsene fokuserte på å kjøre fram politisk splittende saker som våpenkontroll og immigrasjonsfrykt, samt homofiles rettigheter og rasediskriminering, ifølge kildene.

Kongressen er, under ledelse av spesialetterforsker Robert Mueller, i gang med en bred Russland-etterforskning. Blant spørsmålene er hvorvidt Trumps valgkampteam samarbeidet med Russland for å påvirke valget.

Amerikansk etterretning konkluderte i januar i år med at landet hadde blandet seg inn i valgkampen for å hjelpe Trump til makten, blant annet ved å betale nett-troll til å spre falske nyheter for å påvirke folkeopinionen.

