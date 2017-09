Suu Kyi skylder på desinformasjon

Ifølge Suu Kyi blir sympatien for rohingyaene skapt av «et enormt isberg med desinformasjon» som hun mener settes ut for å skjerpe konflikten mellom de ulike folkeslagene i den vestlige delstaten Rakhine.

Det er første gang Suu Kyi uttaler seg offentlig siden ytterliggående rohingya-opprørere angrep en rekke politiposter 25. august og militæret iverksatte en omfattende motoffensiv.

Siden har nærmere 150.000 rohingyaer flyktet over grensen til Bangladesh, ifølge en FN-kilde. Om lag 27.000 buddhister og hinduer har flyktet i motsatt retning.

Falske nyheter

Uttalelsen kom etter at Suu Kyi hadde en telefonsamtale med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, der hun sa at falske nyheter og desinformasjon spres i et forsøk på å fremme interessene til det hun kaller terrorister

Konflikten mellom opprørerne og Myanmars regjeringsstyrker har sendt et stort antall mennesker fra den muslimske minoritetsgruppen rohingya på flukt.

Onsdag opplyste en FN-kilde til Reuters at 146.000 rohingyaer har krysset grensen til Bangladesh i løpet av knapt to uker.

Erdogan-samtale

I samtalen med Erdogan sa Suu Kyi at Tyrkias visestatsminister Mehmet Simsek er et offer for falske nyheter, siden han hadde lagt ut et bilde på Twitter av en død person som ikke hadde noe med konflikten å gjøre. Bildet er senere blitt fjernet.

Erdogan understreket i samtalen hvor viktig det er å unngå at sivile rammes av konflikten. Uforholdsmessig maktbruk mot rohingya-muslimene må unngås, framholdt den tyrkiske presidenten.

