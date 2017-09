Næringslivet i USA langer ut mot Trumps immigrantbeslutning

– Den amerikanske regjeringen avslutter programmet som har gjort det mulig for unge immigranter å bli fraktet ulovlig til landet som barn, å forbli i landet, sa justisminister Jeff Sessions tirsdag.

Teknologibransjen har vært først i rekken av kritikere fra næringslivet mot Trump-administrasjonens harde hånd i innvandringspolitikken. Innvandrere utgjør omkring en firedel av arbeidskraften i USA innenfor teknologi og vitenskap. Flere IT-selskaper i Silicon Valley kan bli hardt rammet av beslutningen.

Presidenten i Microsoft, Brad Smith, har lovet å gi ansatte som blir berørt juridisk hjelp.

– Hvis drømmere som er våre ansatte havner i retten, vil vi stå ved deres side, skrev Smith i et blogginnlegg, og hevdet at det er 39 ansatte som han kjenner til som rammes av endringen.

Begrepet drømmere brukes om de unge som er omfattet av DACA.

Reaksjoner

Facebook-sjef Mark Zuckerberg kalte avgjørelsen «en trist dag for vårt land», og la til at det er «grusomt å tilby unge den amerikanske drømmen, oppfordre dem til å stole på vår regjering og så straffe dem for det».

Apple-sjef Tim Cook skrev at han var forferdet over det som berører mer enn 250 ansatte i selskapet.

– Jeg står på deres side. De fortjener vår respekt som likeverdige, basert på en løsning som er tuftet på amerikanske verdier, skrev han.

– Drømmere er våre naboer, våre venner og våre medarbeidere. Dette er deres hjem. Kongressen må handle nå, tvitret Google-direktør Sundar Pichai.

Andre selskaper, blant annet spansktalende TV-kanaler, har også gått hardt ut mot avviklingen av amnestiprogrammet. Disney, Goldman Sachs og Ford er også blant den lange rekken med selskaper som går hardt ut mot avviklingen.

Seks måneder

Motstand mot innvandring var en av årsakene til at president Donald Trump vant valget, og i valgkampen lovet han å avvikle DACA, som står for Deferred Action for Childhood Arrivals.

Avviklingen vil tre i kraft om seks måneder. Det er for å gi Kongressen handlingsrom til å utarbeide reformforslag, hvis den skulle ønske det.

Tirsdagens beslutning innebærer at ingen flere kan få søke fornyelse av sine arbeidstillatelser via programmet, og beslutningen setter også en stopper for nye søkere.

Trump har gjentatte ganger sagt at han har sympati med de unge som har vært beskyttet av programmet. Beslutningen om å avvikle det er en av de vanskeligste han har foretatt som president, har han sagt.

DACA ble til gjennom en presidentordre fra daværende president Barack Obama i 2012. Trump mener Obama brøt med grunnloven da DACA ble innført.

(©NTB)