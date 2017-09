FN-kilde: 146.000 rohingya-muslimer har flyktet fra Myanmar i løpet av knappe to uker

Det betyr at i alt 233.000 rohingyaer har søkt tilflukt i Bangladesh siden oktober i fjor, melder Reuters.

Flyktningstrømmen vestover mot nabolandet Bangladesh skyldes militærets motoffensiv etter at en ytterliggående rohingya-gruppe ifølge militæret gikk til angrep på myanmarske sikkerhetsstyrker for knapt to uker siden.

Et tilsvarende, men mindre omfattende angrep i oktober i fjor førte også til en større militæroperasjon mot områder bebodd av rohingyaer.

Folkegruppen har ikke status som en av Myanmars over 100 etniske minoriteter. Det betyr at de ikke har rett til statsborgerskap hvis de ikke kan bevise at slekten deres har bodd i Myanmar i mange generasjoner. Flertallet av Myanmars befolkning er buddhister, og mange av disse regner rohingyaer som ulovlige innvandrere fra Bangladesh.

Rakhine er en av Myanmars fattigste delstater, og konflikten mellom ulike etniske grupper i delstaten er blitt kraftig trappet opp de siste årene.

