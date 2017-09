Trump twitrer at migrantamnesti for unge blir skrotet

Flere medier meldte mandag at president Donald Trump vil oppheve programmet. Det har ført til flere protester og demonstrasjoner. Meningen var at justisminister Jeff Sessions skulle orientere om DACA, men det ser ut som om presidenten kom ham i forkjøpet.

DACA står for Deferred Action for Childhood Arrivals og ble til gjennom en såkalt presidentordre fra daværende president Barack Obama i 2012. Det betyr at Trump kan oppheve programmet med et pennestrøk og ikke trenger å gå via Kongressen.

Motstand mot innvandring var en av hovedgrunnene til at Trump vant valget, og i valgkampen lovet han å avvikle DACA.

DACA-programmet gjør det mulig for barn som ble tatt med ulovlig til USA før de var 16 år, å få en toårig fornybar arbeidstillatelse.

