Opposisjonsleder tiltalt for landsforræderi i Kambodsja

Kem Sokha leder landets største opposisjonsparti, Kambodsjas nasjonale redningsparti (CNRP), og han ble pågrepet i helgen.

Ifølge tiltalen har han helt siden 1993 vært innblandet i en «hemmelig plan», og landet han anklages for å ha samarbeidet med, er USA.

Kambodsjas autoritære statsminister Hun Sen, som har hatt makten i landet i over 30 år, har i økende grad brukt rettsvesenet for å slå ned på sine kritikere fram mot valget i 2018, ifølge menneskerettsforkjempere.

Regjeringen har de siste ukene stengt av radiostasjoner som gir sendetid til opposisjonspolitikere og har også truet med å stenge andre uavhengige mediehus de mener unndrar skatt.

Mandag var det slutt for den engelskspråklige avisen Cambodia's Daily, som i sin siste utgave skrev at Kambodsja er i ferd med å bli et diktatur.

Sokha er en veteran i kambodsjansk politikk og var inntil januar i år mindretallsleder i nasjonalforsamlingen. Han tok over som leder for CNRP i mars, og i lokalvalgene i juni gjorde partiet et brakvalg.

Sokhas forgjenger, Sam Rainsy, ga seg som partileder på grunn av rettsforfølgelse og lever i dag i eksil i Frankrike.

Kambodsja skal holde nasjonale valg neste år, og ifølge analytikerne er regjeringen til den autoritære lederen Hun Sen i økende grad bekymret for at opposisjonen ser ut til å ha fått mer støtte i befolkningen de siste ti årene.

(©NTB)