Madsen: Wall ble truffet av en 70 kilo tung luke under ubåtens oppstigning

Den danske oppfinneren er siktet etter paragraf 237 i den danske straffeloven, som omhandler uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter, subsidiært eller sekundært. Han er også siktet for likskjending, men har fram til i dag nektet straffskyld på dette punktet.

Politiet fastholder at følgende hovedfunn danner grunnlaget for mistanke om at Madsen har tatt livet av Wall: likefunnet ved Amager (et lik uten armer, bein og hode), blod fra ubåten stemmer overens med DNA fra Walls tannbørste og hårbørste, kroppen ble maltraktert med hensikt og ubåten ble senket med vilje.

Døde om bord

Madsens privatbygde ubåt forlot havnen i København 10. august med to personer om bord – ham selv og Wall. Seks timer senere ble fartøyet meldt savnet av Walls kjæreste. Dagen etter ble ubåten funnet i Køge Bugt sør for København. En halvtime senere sank båten. Ifølge politiet viser undersøkelser at ubåten ble senket med vilje.

Madsen har forklart at Wall døde om bord i ubåten som følge av en ulykke, og han har erkjent å ha lempet henne i sjøen i Køge Bugt. Halvannen uke etter at hun ble meldt savnet, ble torsoen av Wall funnet i strandkanten ved Amager i København. Hodet, armer og bein er fortsatt ikke funnet.

Nye opplysninger

Funnet av Walls torso er blant en rekke nye opplysninger som ble lagt fram da Madsen ble framstilt for et nytt fengslingsmøte tirsdag. Madsen ble avhørt dagen etter funnet, men det er ikke kommet fram hva han sa til etterforskerne.

Politiadvokat Jakob Buch-Jepsen vil ha Madsen fengslet på bakgrunn av en begrunnet mistanke om forsettlig drap. Aktor vil igjen be om lukkede dører av hensyn til etterforskningen.

