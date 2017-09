Madsen: Kim Walls kropp var hel da den ble kastet på sjøen

Dette kom fram under fengslingsmøtet tirsdag da aktor Jakob Buch-Jepsen leste opp Madsens forklaring.

Oppfinneren Madsen hevdet at kroppen til Kim Wall var hel da han heiste den opp etter en ulykke om bord og kastet den på sjøen.

– Jeg kan vedstå meg denne forklaringen ett hundre prosent, sa Madsen under fengslingsmøtet.

Han forklarte at Kim Wall døde etter at de to hadde utført et dykk i ubåten. De kom opp til overflaten og skulle deretter opp på kommandobroen. For å komme dit, måtte de gå ut gjennom en luke.

Fikk luken i hodet og falt

Madsen gikk ifølge sin egen forklaring først og holdt luken. Men da Kim Wall var på vei gjennom, gled han og luken falt ned på hodet hennes. Hun deiset ned på ubåtdekket, der hun ble liggende i kramper. Avisen Berlingske skriver at Wall ifølge Madsen hadde åpent kraniebrudd. Han forklarte videre at han lette etter pulsen, men fant ingen.

Istedenfor å kontakte politi og redningstjeneste besluttet Madsen seg for å seile ut og senke ubåten, for så å ta sitt eget liv. Begrunnelsen skal være at «hans sinnssyke eksperimenter» nå var skyld i en annens død.

Han forklarte videre at han ombestemte seg etter et par timer og heller senket liket i sjøen. Ved hjelp av et tau fikk han heist henne opp fra dekket flere meter under tårnet. Under denne operasjonen mistet Wall angivelig både strømpebukser og truse.

Uaktsomt drap

Den danske oppfinneren er siktet etter paragraf 237 i den danske straffeloven, som omhandler uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter, subsidiært eller sekundært. Han er også siktet for likskjending, men har fram til i dag nektet straffskyld på dette punktet.

Politiet fastholder at følgende hovedfunn danner grunnlaget for mistanke om at Madsen har tatt livet av Wall: likefunnet ved Amager (et lik uten armer, bein og hode), blod fra ubåten stemmer overens med DNA fra Walls tannbørste og hårbørste, kroppen ble maltraktert med hensikt og ubåten ble senket med vilje.

Døde om bord

Madsens privatbygde ubåt forlot havnen i København 10. august med to personer om bord – ham selv og Wall. Seks timer senere ble fartøyet meldt savnet av Walls kjæreste. Dagen etter ble ubåten funnet i Køge Bugt sør for København. En halvtime senere sank båten. Ifølge politiet viser undersøkelser at ubåten ble senket med vilje.

Madsen har forklart at Wall døde om bord i ubåten som følge av en ulykke, og han har erkjent å ha lempet henne i sjøen i Køge Bugt. Halvannen uke etter at hun ble meldt savnet, ble torsoen av Wall funnet i strandkanten ved Amager i København. Hodet, armer og bein er fortsatt ikke funnet.

Rettsmedisinere sier at kroppsdelene må ha blitt fjernet ved en bevisst handling, ikke ved en ulykke.

(©NTB)