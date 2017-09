FN-rapport tegner dystert bilde av Jemen

Minst 5.144 sivile er drept og 8.749 såret siden Saudi-Arabia gikk til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen i spissen for en USA-støttet regional koalisjon, går det fram av en fersk rapport fra Zeid.

– 3.233 av de sivile som ble drept, skal ha blitt drept av koalisjonen, konkluderer rapporten.

Krigsforbrytelser

Zeid Ra'ad Al Hussein har tidligere anklaget Saudi-Arabia for mulige krigsforbrytelser i Jemen, og det samme har Amnesty International og Human Rights Watch.

Jemens internasjonalt anerkjente regjering, som støtter Saudi-Arabias krigføring, ønsker ingen uavhengig gransking og hevder at de selv er i stand til å undersøke anklager om krigsforbrytelser.

Zeid er ikke enig og mener at det må en uavhengig, internasjonal gransking til for å sikre at de skyldige blir stilt til ansvar.

Sult og kolera

Foruten å være gjenstand for massive flyangrep fra Saudi-Arabia og andre land i koalisjonen, angrep som blant annet har rammet en rekke skoler og sykehus, er 20 millioner mennesker også avhengig av matvarehjelp utenfra. Situasjonen er kritisk for halvparten av disse.

Som om ikke dette var nok, står Jemen også midt oppe i en koleraepidemi der over 600.000 mennesker ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er smittet. Over 2.000 mennesker har til nå mistet livet, men landets helsevesen er bombet i grus, og tallet vil trolig stige.

Al-Qaida

Al-Qaida på den arabiske halvøy (AQAP) har også styrket sitt nærvær i Jemen de siste årene, til tross for at USA lenge har jaktet på dem med droner og spesialstyrker.

Zeid konstaterer i sin rapport at al-Qaida nå også er operasjonelle i Taiz sørvest i Jemen, en by som har vært under konstant angrep de siste årene.

Norsk ammunisjon

Utenriksminister Børge Brende (H) høstet nylig skarp kritikk fra opposisjonen og hjelpeorganisasjoner da det ble kjent at han har gjenåpnet for salg av ammunisjon til De forente arabiske emirater.

Emiratene deltar både med fly og soldater i den saudiledede koalisjonen, men Utenriksdepartementet mener det ikke er fare for at ammunisjonen blir brukt i krigføringen i Jemen.

Norge fører en «føre var linje» og har ingen informasjon om at materiell fra Norge er brukt i Jemen, lød Brendes svar på et spørsmål fra SV i Stortinget i forrige uke.

(©NTB)