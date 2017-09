– Egypt og USA skal ha felles militærøvelse

Øvelsen, som har fått navnet «Bright Star», skal gå over ti dager med start 10. september.

Det er første gang på åtte år at de to landene holder en felles militærøvelse. Forrige gang var i 2009, to år før folkeopprøret som førte til at daværende president Hosni Mubarak måtte gå.

I 2013 besluttet president Barack Obama å avlyse en planlagt felles militærøvelse etter at det egyptiske militæret styrtet den islamistiske presidenten Mohamed Mursi og slo hardt ned på hans tilhengere.

Båndene mellom Washington og Kairo har imidlertid styrket seg etter at Donald Trump ble president, og Trump har hyllet Egypt som en nøkkelalliert i kampen mot terror.

Men i august besluttet USA å enten kutte eller utsette om lag 300 millioner dollar i militær og økonomisk bistand til Egypt på grunn av bekymringer over menneskerettsforholdene i landet.

